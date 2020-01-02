Греция, Израиль и Кипр создадут Восточносредиземноморский газопровод

Трехстороннее соглашение о начале строительства Восточносредиземноморского газопровода (EastMed) было подписано между Грецией, Израилем и Кипром, передает РИА «Новости».

Подписание контракта происходило в торжественной обстановке в Афинах, куда были приглашены бывшие министры энергетики Греции, помогавшие в подготовке документа.

Известно, что свои подписи под соглашением поставили главы Минэнерго Греции и Израиля Костис Хадзитакис и Юваль Штайниц, а также министр торговли, промышленности и туризма Кипра Георгиос Лаккотрипис.

Присутствующие на мероприятии встретили заключенное соглашение аплодисментами.

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