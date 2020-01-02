В «Нафтогазе» ответили на критику после подписания газового контакта с РФ

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко отреагировал на критику после заключения с Россией газового контракта. О своем мнении к критикам он написал в Facebook.

Он напомнил, что у критики должен быть объект и она должна быть аргументированной. А тем, кому не нравится объем закупок, он посоветовал обратиться к политикам. По его словам, ведь были люди, которые не смогли сделать Украину независимой от импорта газа и не внедрили европейские стандарты и не привлекли иностранных партнеров.

«Прежде чем критиковать... имеет смысл спрашивать тех, кто разбирается в теме», — добавил Витренко.

Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому «Газпром» заключит договор с «Нафтогазом», по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.

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