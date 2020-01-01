Российский газ из «Турецкого потока» начал поступать в Болгарию

С 1 января начал Болгарию начала получать российский газ через газопровод «Турецкий поток», передает ТАСС.

Как сообщил исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов, переговоры с российской компанией «Газпромэкспорт» были завершены в последние дни 2019 года.

Теперь, Болгария получает российский газ через Турцию, а не через Украину.

По его словам, Болгария сможет сократить расходы за транзитные таксы на около 35 млн евро.

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