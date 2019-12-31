Лукашенко и Медведев договорились о «конкретной работе» по поставкам углеводородов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым о работе по поставкам углеводородов в Белоруссию, сообщает РИА «Новости».

Как сообщила пресс-служба Лукашенко, в ходе телефонных переговоров стороны достигли договоренности об организации «конкретной работы» по поставкам углеводородного сырья.

Там отметили, что контрактов, регламентирующих работу в нефтегазовой сфере, на 1 января сторонами не заключено.

Ранее президенты Белоруссии и России провели две телефонных беседы по вопросам поставок нефти и газа. 31 января Лукашенко поруил искать альтернативы поставкам нефти из РФ.