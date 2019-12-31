Экономисты пророчат рублю стабильность в 2020 году

Экономисты считают, что в 2020 году рубль будет стабилен по отношению к доллару. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на опрошенных экспертов.

После обвала в 2018 году рубль сумел укрепиться к доллару в 2019 году, но не смог полностью отыграть обрушение. Этот год завершается для рубля показателем ниже 62 руб. за доллар. Сначала года валюта смогла улучшить свои позиции на 12,6%, по сравнению с 2018 годом, когда рубль обвалился на 17,5%.

В первой половине 2020 году экономисты ожидают укрепления российской валюты, а во второй она может ослабнуть до 65 рублей за доллар.

По мнению экономиста Наталии Орловой, второе полугодие будет не такое благополучное из-за предвыборной гонки в США.

Эксперт Артем Заигрин считает рубль недооцененным. Он отметил, что для рубля в 2020 году существует несколько рисков: санкции, геополитические риски и снижение интереса иностранных инвесторов к развивающимся рынкам.