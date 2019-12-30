Россия хочет ограничить поставки цитрусовых из Китая

Россельхознадзор ввел ограничения на импорт цитрусовых с территории Китая. об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что ограничение, которое вступит в силу с 6 января, носит временный характер.

Такое решение было обусловлено тем, что в поставках продолжают находить карантинную продукцию, в которой есть опасные вредители.

Уточняется, что ограничение будет снято, когда китайские представители решат данную проблему.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Под мухой: какими мандаринами Турция завалит Россию