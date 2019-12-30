Россия хочет ограничить поставки цитрусовых из Китая
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Россельхознадзор ввел ограничения на импорт цитрусовых с территории Китая. об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Отмечается, что ограничение, которое вступит в силу с 6 января, носит временный характер.
Такое решение было обусловлено тем, что в поставках продолжают находить карантинную продукцию, в которой есть опасные вредители.
Уточняется, что ограничение будет снято, когда китайские представители решат данную проблему.
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