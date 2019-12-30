Представители учреждения при МИД РФ устроит вечеринку в стиле «Великого Гэтсби»

Представители учреждения «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России» намерены провести вечеринку в стиле «Великого Гэтсби», на которую из перечня госзакупок выделят почти 3,9 млн рублей. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Отмечается, что мероприятие должно пройти в комплексе отдыха «Завидово», который расположен в Тверской области.

Уточняется, что по концепции вечеринка должна придерживаться стилистики начала 20-х годов 20 века в США. Предусмотрена «атмосфера блистательной вечеринки в усадьбе Джея Гэтсби, где шампанское рекой, море огней и веселья».

Кроме того, на вечеринке должен присутствовать профессиональный музыкальный коллектив, который будет исполнять эстрадные и джазовые песни.