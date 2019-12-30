«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместитель министра юстиции украинского государства Ивана Лещина.

Политик также опубликовал на своей странице Facebook фотографию договора, на ней стоят подписи представителя «Газпрома» Елены Бурмистровой и министра юстиции Украины Дениса Малюски.

По словам Лещина, теперь после подписания соглашения стороны смогут заключить долгосрочный договор по транспортировке газа между «Нафтогазом» и «Газпромом», «к которым стремилась Украина».

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