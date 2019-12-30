Швейцарская компания Allseas заявила, что не собирается возобновлять укладку подводных элементов трубопровода «Северный поток — 2», которая была остановлена из-за санкций Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

В пресс-службе Allseas сообщили, что компания покинула Балтийское море и была демобилизована для подготовки к другой работе.

Ранее сообщалось, что 21 декабря США объявили о введении санкций против трубопровода, из-за чего Allseas и приостановила работу над проектом.

При этом, глава Минэнерго России Александр Новак утверждает, что российская сторона имеет все возможности для завершения строительства газопровода своими силами, если Allseas не сможет продолжить прокладку.

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