В Вене завершились переговоры по газу между Россией и Украиной

В Вене подошли к концу четырехдневные переговоры по газу между «Газпромом» и украинской стороной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.

Стороны приступили к переговорам 26 декабря, они проходили в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей.

Как отмечается, завершились переговоры в 05.23 30 декабря.

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