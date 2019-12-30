В Вене завершились переговоры по газу между Россией и Украиной
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В Вене подошли к концу четырехдневные переговоры по газу между «Газпромом» и украинской стороной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
Стороны приступили к переговорам 26 декабря, они проходили в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей.
Как отмечается, завершились переговоры в 05.23 30 декабря.
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