Белоруссия не откажется от национальной валюты при интеграции с Россией

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Белоруссия не планирует отказываться от национальной валюты в рамках интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой. Об этом сообщает ТАСС.

Государство не станет менять белорусский рубль на другую валюту, отметил Крутой. Он подчеркнул, что все догадки о возможной смене национальной валюты в Белоруссии являются «абсолютной глупостью».

Ранее сообщалось, что Москва и Минск почти завершили работы по согласованию дорожных карт по углублению экономической интеграции. На данный момент несогласованными остались дорожные карты по нефти и газу, также имеется ряд разногласий в налоговой сфере.

По словам вице-премьера, для завершения интеграции необходимо политическое решение.

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