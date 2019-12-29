Бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил, что с помощью газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» Россия сможет полностью заместить мощности украинской газотранспортной системы (ГТС). Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Мураева, чтобы понимать происходящее, необходимо понимать мощности украинской ГТС, а также обводящих газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», которые способны полностью заместить мощности украинской ГТС.

Экс-депутат напомнил, что из-за санкций США строительство «Северного потока — 2» может задержаться. Поэтому, по его мнению, разговоры о том газе, который будет транспортироваться через ГТС Украины, — это те объемы, которые Россия временно не может поставлять альтернативными путями, не нарушая при этом обязательства перед Европой.

Так Мураев прокомментировал состоявшееся 20 декабря подписание протокола о газовом сотрудничестве между российской и украинской сторонами, согласно которому для продолжения транзита между «Газпромом» и «Оператором ГТС Украины» будет заключено межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор по бронированию мощностей для транспортировки.

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