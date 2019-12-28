Кабмин Украины одобрил мировое соглашение с «Газпромом»

Кабинет министров Украины поддержал подписание мирового соглашения, которое касается урегулирования судебных исков украинского Антимонопольного комитета (АМКУ) к «Газпрому». Об этом сообщает сайт правительства.

Отмечается, что мировое соглашение между двумя сторонами было заключено по штрафу на $7,4 млрд.

Как известно, ранее АМКУ пытался взыскать с российской энергетической компании 85 млрд грн за злоупотребление своей монополией на рынке транзита газа. Затем сумма штрафа в связи с набежавшими пени увеличилась до 172 млрд грн. По нынешнему курсу это порядка $7,4 млрд.

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