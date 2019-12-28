Глава ЕК подвергла критике санкции США против «Северного потока — 2»
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК категорически не согласна с санкциями США против проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает издание Der Spiegel фон
«Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовыми нормами», — сказала фон дер Ляйен.
20 декабря президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на новый финансовый год, предполагающий в том числе санкции против «Северного потока — 2».
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