В банкоматы Сбербанка ввели функцию возврата забытых денег

Сбербанк внедрил в новые банкоматы-ресайклеры функцию возврата забытых денег, что уже позволило сократить число подобных случаев на 30%.Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

Поясняется, что если клиент заказал в банкомате определенную сумму для снятия, а затем отвлекся и ушел, не взяв деньги, то автомат заберет их обратно и автоматически зачислит на счет той карты, с которой проводилась операция снятия.

В кредитной организации также напомнили о внедрении функции информирования забывшего в банкомате карту клиента через SMS.

Кроме того, Сбербанк уже переоборудовал 40% сети, заменив традиционные банкоматы на банкоматы с функцией рециркуляции, позволяющие вносить и получать до 300 купюр за раз.

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