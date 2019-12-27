В Совфеде оценили требование США к подрядчикам «Северного потока – 2»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков негативно оценил требование Госдепартамента США прекратить работу над строительством газопровода «Северный поток – 2», чтобы избежать санкций. Об этом сообщает RT.

По словам Цекова, предпринимаемые Соединенными Штатами действия являются «беспрецедентными» по меркам международного права. При этом американские санкции «принимают совершенно безобразные формы», что лишает США влияния в мировой политике.

Сенатор подчеркнул, что санкции не помогут Соединенным Штатам сорвать строительство газопровода, проект будет реализован в любых условиях.

Ранее Госдепартамент США заявил, что компании-подрядчики «Северного потока – 2» смогут избежать американских санкций, если прекратят работу над проектом до 20 января 2020 года.

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