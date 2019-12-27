Букмекеры сообщили о возможном закрытии почти всех своих контор

Ассоциация букмекерских контор обратилась к уполномоченному при президенте России по защите прав предпринимателей Борису Титову, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор в стране, что может произойти 1 января 2020 года из-за изменений нормативной правовой базы. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По мнению отраслевой ассоциации бизнес букмекерских контор оказался под угрозой закрытия из-за новых правил, установленных приказом Минэкономразвития № 44 от 4 февраля 2019 года, которые должны быть выполнены до конца 2019 года.

В данном документе министерство обновило классификатор разрешенного использования земельных участков. Так, в нем появился новый вид использования земли, обозначенный как «проведение азартных игр». На земле с таким статусом можно размещать букмекерские конторы, тотализаторы, пункты приема ставок вне игорных зон.

Уточняется, что данное изменение нормативной правовой базы может спровоцировать кризис на рынке легальных букмекерских услуг. А именно, увольнении более 20 тысяч работников, потерю региональными бюджетами не менее 5 млрд руб. налоговых поступлений и страховых взносов ежегодно, прекращение поддержки детско-юношеского спорта и стремительный рост сектора незаконной игорной деятельности.