Москва потратит на празднование Нового года почти 1 млрд рублей
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Празднование Нового года обойдется Москве в 914 млн рублей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные госзакупок.
Отмечается, что большая часть бюджета отведено каткам, в том числе в крупнейших столичных парках — ВДНХ и Парке Горького.
На оформление города и парков потребуется 561 млн рублей. В текущем году Москва отказалась от специальной новогодней подсветки, на которую в предыдущие годы уходило около 500 млн рублей.
Также салют в 2019 году обойдется паркам и городу в 34,8 млн рублей.
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