Главный юрисконсульт Boeing увольняется

Старший советник и юрисконсульт Майкл Люттиг покидает компанию Boeing после многолетней службы. Об этом сообщили в компании.

Известно, что Люттиг решал юридические вопросы, которые были связаны с авиакатастрофами с участием Boeing 737 MAX в Эфиопии и Индонезии.

«Судья Люттиг является одним из лучших юристов в стране», — отметил и.о. главы Boeing Грег Смит.

Люттиг присоединился к компании в 2006 году и работал в качестве главного юрисконсульта, пока в мае 2019 года он не стал старшим советником.

По словам самого Люттига, для него было честью работать в компании.

Стоит отметить что причина ухода юрисконсульта не называется, но уточняется, что он уйдет до конца 2019 года.

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