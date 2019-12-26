Корпорация МСП предоставила первую льготную гарантию компании из Тулуна

Корпорация МСП предоставила гарантию предпринимателю из моногорода Тулуна Иркутской области на 100% обеспечивающую исполнение обязательств по займу Фонда МОНОГОРОДА.РФ в размере 7,55 млн рублей. Финансирование на льготных условиях предоставлено компании «Шанс», которая работает в Тулуне с 1993 года. Средства будут направлены на создание пункта шиномонтажа.

Это первая гарантия, выданная Корпорацией МСП в рамках специального продукта для представителей малого и среднего бизнеса моногородов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. Решение о необходимости разработки специальных мер государственной поддержки для компаний МСП из моногородов было принято после наводнения в Тулуне летом 2019 года.

Предприниматели, чей бизнес пострадал в результате чрезвычайной ситуации, могут получить гарантию Корпорации МСП в размере до 100% от суммы займа, предоставленного Фондом МОНОГОРОДА.РФ под 0% годовых на цели финансирования текущей деятельности и (или) капитальных вложений. Такая мера государственной поддержки позволит предпринимателям продолжить или, при необходимости, восстановить свое дело после тяжелой жизненной ситуации с минимальными издержками.