Путин оценил состояние российской экономики
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Президент России считает, что состояние экономики на данный этап удовлетворительное. Об этом он сказал на встрече с представителями российских деловых кругов и объединений, говорится на сайте Кремля.
Глава государства объяснил, почему сделал такую оценку. По его мнению, сохраняется низкий уровень инфляции и устойчивая макроэкономическая ситуация, есть безработица и наблюдается устойчивый курс нацвалюты.
«В общем все это очень хорошие предпосылки для достижения больших результатов», — добавил Путин.
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