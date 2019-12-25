Путин оценил состояние российской экономики

Президент России считает, что состояние экономики на данный этап удовлетворительное. Об этом он сказал на встрече с представителями российских деловых кругов и объединений, говорится на сайте Кремля.

Глава государства объяснил, почему сделал такую оценку. По его мнению, сохраняется низкий уровень инфляции и устойчивая макроэкономическая ситуация, есть безработица и наблюдается устойчивый курс нацвалюты.

«В общем все это очень хорошие предпосылки для достижения больших результатов», — добавил Путин.

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