Эксперт объяснил запрещающий закупать электроэнергию в РФ указ Зеленского

Принятые украинским президентом Владимиром Зеленским поправки о запрете на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам говорят о желании защитить местных производителей. Об этом рассказал «Известиям» замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

25 декабря украинский политик утвердил поправки в закон «О рынке электрической энергии» с целью избежать чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме.

По мнению эксперта, принятие этих поправок — это всего лишь попытка защитить производителей, которые видят в России мощного конкурента, способного вытеснить их с газового рынка. Если же это произойдет, то начнут закрываться местные электростанции и части оставшихся на подконтрольных Киеву территории шахт.

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