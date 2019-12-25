Зеленский подписал запрещающий импорт электроэнергии из РФ по договорам закон

Украинский президент Владимир Зеленский одобрил внесение в закон «О рынке электрической энергии» изменений, которые запретят импорт электрической энергии из России по двусторонним договорам. Об этом говорится на сайте президента.

В рамках закона будет установлен запрет на продажу, а также на поставку электроэнергии по договорам с Россией и на внутрисуточном рынке.

В документе подчеркивается, что кабмин также имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание ЧС в объединенной энергосистеме Украины.

«Целью документа является обеспечение надлежащего контроля над ценами на электрическую энергию… урегулирование вопросов работы теплоэлектроцентралей», — подчеркивается в документе.

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