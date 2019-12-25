Украина завела уголовное дело из-за проезда поезда по Крымскому мосту

Входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины так называемая прокуратура Крыма открыла уголовное дело в связи с тем, что 24 декабря первый пассажирский поезд Петербург — Севастополь прибыл в Крым, проехав через Керченский пролив по Крымскому мосту. Об этом украинская прокуратура сообщила в своем Telegram-канале.

Украинская сторона сочла такие действия незаконными и заявила, что они «нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины».

Уточняется, что делопроизводство начато по факту незаконного пересечения пассажирским поездом государственной границы Украины.

Как сообщается в публикации, по обращению представительства президента Украины в Автономной республике Крым данные сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

До этого первый поезд из Петербурга прибыл в Севастополь.