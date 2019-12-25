В Сербии закончили укладку «Турецкого потока»

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Глава компании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил, что работы по укладке проходящего по сербской территории участка «Турецкого потока» завершены. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, закончилась укладка 403 км газопровода.

Баятович уточнил, что участок пролегает от границы с Болгарией до Венгрии.

Как известно, старт поставок газа через болгарскую территорию намечен на май.

Ранее сообщалось, что запуск «Турецкого потока» запланирован на 8 января 2020 года.

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