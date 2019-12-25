Россия заинтересована в сохранении транзита газа через Украину, заявил Козак
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Москва имеет заинтересованность в том, чтобы транзит газа через территорию Украины был сохранен через 5 лет. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».
По его словам, между украинской и российской сторонами была достигнута договоренность, которая предусматривает возможность продолжения сотрудничества по данному вопросу, в случае если «новая выработанная схема будет работать исправно».
«Мы заинтересованы сохранить и этот маршрут», — сказал Козак.
Ранее Россия и Украина заключили соглашение от транзите газа сроком на пять лет.
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