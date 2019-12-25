Кот Мостик встретил пассажиров первого поезда в Крым
Кот-блогер Мостик встретил пассажиров поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Севастополь. Соответсвующеее видео появилось в Instagram животного, признанного в качестве талисмана этого моста.
Как известно, пассажирский состав впервые проехал по Крымскому мосту.
«Встретил первых пассажиров, как и обещал, лично», — написано в посте в соцсети.
На самих кадрах можно увидеть момент движения состава через арку моста, а также мурлыкающего Мостика.
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