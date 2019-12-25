Первый поезд из Петербурга прибыл в Севастополь

Первый пассажирский поезд, который отправился из Санкт-Петербурга в Крым 23 декабря, в среду, 25 декабря прибыл на конечную станцию следования — Севастополь. Об этом сообщает РИА «Новости».

Известно, что поезд впервые проехал по железнодорожной части Крымского моста.

Ранним утром 25 декабря пассажирский состав встретили в Симферополе, где в него зашли для поездки к конечной станции маршрута глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

За 43,5 часа следования поезд №7 «Таврия» проехал 2741 километр.

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