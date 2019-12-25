Появилось видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту

Опубликовано видео, на котором видно, как первый пассажирский поезд пересекает Крымский мост. Соответствующий ролик выложило РИА «Новости».

На кадрах показано, как состав проезжает под арками.

Уточняется, что эти конструкции при помощи подсветки окрашены в цвета российского флага.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь впервые преодолел Крымский мост и въехал на полуостров.

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