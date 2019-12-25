В 2019 году средний размер ставки по кредитам для МСП в рамках НГС составил около 9%

Благодаря госпрограммам на рынке растет количество предложений по кредитованию малого и среднего бизнеса. Одним из факторов, оказывающим положительное влияние на повышение доступности финансирования МСП, является Национальная гарантийная система.

Так, средневзвешенная процентная ставка по кредитам и займам, выданным с участием НГС (Национальная гарантийная система) в 2019 году, составляет 9,37% годовых (8,85% годовых с учетом кредитов по программе субсидирования процентной ставки, реализуемой Минэкономразвития России при участии Корпорации МСП, выполняющей функции бэк-офиса) при среднерыночной ставке по кредитам банков – 10,96% годовых (рассчитана по данным Банка России).

Начиная с 2016 года объем финансовой поддержки НГС в среднем ежегодно прирастал на 53% (165 млрд рублей в 2016 г., 253 млрд рублей в 2017 г., 362 млрд рублей в 2018 г.), в то время, как среднегодовой прирост общего объема банковского кредитования субъектов МСП составил 9,8% (5,16 трлн рублей в 2016 г., 5,98 трлн рублей в 2017 г., 6,62 трлн рублей в 2018 г.).

При этом процентные ставки по кредитам и займам с поддержкой Корпорации МСП были в среднем на 2,9% ниже среднерыночных ставок банковского кредитования на протяжении всего времени работы Корпорации МСП: в 2016 году ставка по кредитам и займам с поддержкой Корпорации составляла 10,74% при среднерыночной ставке 15,32%, в 2017 году – 10% при среднерыночной 12,85%, в 2018 году – 8,61% при среднерыночной 10,82%.

В Корпорации МСП отметили, что снижение ставок по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса с участием НГС сохранится и в 2020 г.