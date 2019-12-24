Сбои произошли в работе платежных систем Visa и Mastercard

Пользователи по всему миру массово пожаловались, что платежные системы Visa и Mastercard не работают. Об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector.

Сбой был замечен в районе 21.30 по мск. Чаще всего перебои наблюдались в Соединенных Штатах, ФРГ и Британии.

Около 88% пользователей Visa сетовали на невозможность совершать платежи, еще 7% на трудности в работе банкоматов и 3% — на работу сайта. У пользователей Mastercard 77% не могли проводить платежи, еще 13% испытывали проблемы с банкоматами и 9% жаловались на недоступность сайта.

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