Вдова Владимира Когана получила по наследству банк «Уралсиб»

Вдова основного акционера «Уралсиба» Владимира Когана, Людмила Коган, получила по наследству 81,8% акций банка, передает РИА «Новости».

В банке сообщили, что изменения вступили в силу 23 декабря 2019.

По данным Центробанка, по состоянию на 19 марта 2019 года Когану принадлежал пакет из 81,8% акций банка, экс-владельцу корпорации «Уралсиб» Николаю Цветкову — 11,348%, остальные акции распределены между несколькими акционерами.

Владимир Коган перенес инсульт в 2018 году. В июне 2019 года Коган умер после продолжительной болезни. Известному банкиру и фигуранту списка Forbes было всего 56 лет.

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