При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое

Назван размер увеличения пенсии при увольнении с работы позже срока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).

Так, уходя на пенсию на пять лет позже достижения пенсионного возраста, размер пенсии возрастает на 42%. При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза.

Это объясняется премиальными коэффициентами. Как объяснили в ПФР, при обращением за назначением страховой пенсии по старости спустя пять лет после возникновения на нее права, премиальные коэффициенты за более позднее обращение за пенсией для страховой пенсии составляют 1,45, а для фиксированной выплаты к пенсии — 1,36. Итого размер страховой пенсии составит 22 434,3 рубля.

При обращении за назначением страховой пенсии по старости через десять лет после возникновения такой возможности, премиальные коэффициенты будут равны 2,32, для фиксированной выплаты к пенсии — 2,11. В таком случае страховая пенсии будет равна 35 542,78 рублям в месяц.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в реальном выражении

— Порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров объяснили в ПФР