Совфед одобрил закон о виноградарстве и виноделии

Совфед одобрил закон о поддержке российских производителей вина, сообщается на сайте Совфеда.

Закон призван повысить качество продукции и конкурентоспособности напитков российского производства.

Документ представил член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Валерий Гаевский.

Закон предусматривает корректировку терминологии, вводится термин «вино России». Это вино, на 100% произведенное из сырья выращенного в России.

«Вино» определяется как пищевая алкогольная сельскохозяйственная винодельческая продукция, содержащая от 7,5% до 18% этилового спирта, изготовленная в результате брожения винограда или виноградного сусла и разрешенная к розничной продаже в РФ.