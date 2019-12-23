АКРА повысило кредитный рейтинг Банка ДОМ.РФ на три уровня

Рейтинговое агентство АКРА повысило в понедельник кредитный рейтинг Банка ДОМ.РФ на три уровня – с BBB(RU) до A(RU) со стабильным прогнозом.

Отмечается, что повышение рейтинга отражает улучшение собственной кредитоспособности банка и связано с существенным увеличением капитализации, достаточности капитала, а также бизнес и риск-профиля банка.

С досрочным выходом из процедуры финансового оздоровления процесс операционной трансформации Банка ДОМ.РФ в целом можно считать завершенным, полагают в АКРА..

«Благодаря поддержке Правительства РФ банк досрочно завершил процедуру финансового оздоровления, — прокомментировал председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко. — В дальнейшем мы продолжим наращивать объемы проектного финансирования и развивать рынок ипотечного кредитования во всех регионах страны».

По его словам, улучшение кредитного рейтинга в очередной раз подтверждает состоятельность бизнес-модели Банка ДОМ.РФ как опорной кредитной организации в жилищном строительстве.

Новым менеджментом Банка ДОМ.РФ реализованы все основные задачи, чтобы трансформировать банк в кратчайшие сроки, полагает управляющий директор и партнер финансовой практики BCG Сергей Ишков.

«За полгода закрыл нецелевые отделения, сократил штат, быстро интегрировал в себя Социнвестбанк, приступил к цифровизации своего бизнеса, но самое главное - сформировал прибыльную бизнес-модель вокруг ипотеки и проектного финансирования застройщиков», - констатировал он.

Объем основного капитала Банка ДОМ.РФ в январе-октябре 2019 года вырос более чем на 50 млрд рублей. В результате показатель Н1.2 превысил уровень 30%, что стало причиной повышения рейтинговым агентством оценки достаточности капитала.

Банк входит в ТОП-20 российских кредитных организаций по величине собственного капитала по состоянию на 1 ноября 2019 года.