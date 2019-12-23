Москва и Киев зафиксировали цену на транзит газа на следующие пять лет

Российский вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что Россия и Украина договорились о фиксированной цене за транзит газа на последующие пять лет, передает ТАСС.

Уточняется, что договорились о плате «Газпрома» за оказание агентских услуг по транзиту и транспортировки газа.

Козак отметил, что размер платы зафиксировали в соответствующих протоколах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пять лет спустя: «Газпром» готовится к поставкам на Украину

— «Газпром» заплатит: о чем договорились Россия и Украина