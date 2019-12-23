Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия рассчитывает на завершение строительства трубопровода «Северный поток - 2» в ближайшее время. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Он сказал, что строительство трубопровода возобновилось с 28 ноября, в данный момент идет укладка.

Новак также выразил надежду на то, что уже в ближайшее время строительство данного проекта будет завершено, вопреки препятствиям, с которыми сталкивается этот проект.

До этого США ввели санкции в отношении двух российских проектов, одним из который стал «Северный поток - 2». Ограничительные меры вступили в силу 20 декабря, на фоне чего 21 декабря базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода «Северный поток - 2», уведомила о приостановке работ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Санкции против «Северного потока – 2» вступили в силу

— Россия ответит на санкции США без ущерба для себя