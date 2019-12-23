На Гайдаровском форуме в РАНХиГС выступит Нобелевский лауреат профессор Рае Квон Чунг

В обсуждении вопроса о лучших практиках достижения целей устойчивого развития, который будет поднят на XI Гайдаровском форуме в РАНХиГС 15-16 января 2020 г., примет участие лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.

Рае Квон Чунг — общепризнанный мировой эксперт и один из самых ярких сторонников теории «зеленого роста», член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия» и почетный профессор Государственного университета Инчхона.

В 2007 г. в составе Межправительственной группы экспертов по изменению климата он стал лауреатом Нобелевской премии мира за усилия группы по накоплению и распространению более широких знаний об антропогенном изменении климата и созданию основ для мер, необходимых для противодействия такому изменению.

С начала 1990-х годов он занимается вопросами окружающей среды и изменения климата, а также был активным участником Саммита Земли в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. Кроме того, в прошлом Рае Квон Чунг руководил министерством иностранных дел и торговли Южной Кореи.

В 2019 г. он дважды выступал в Президентской академии с лекциями для студентов и преподавателей, а также стал научным руководителем программы многопрофильного бакалавриата по устойчивому развитию Института финансов и устойчивого развития (ИФУР) РАНХиГС.

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. Участие в Гайдаровском форуме – бесплатное, регистрация и аккредитация СМИ — до 30 декабря.