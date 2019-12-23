Китай снизит пошлины для почти 900 видов товаров
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Китай понизит налоговые пошлины для более, чем 850 видов импортируемой продукции. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что решение властей вступит в силу с 1 января 2020 года.
Так пошлины должны стать ниже, чем тарифы для стран с режимом наибольшего благоприятствования.
Уточняется, что такое решение обусловлено стремлением усилить импорт, а также потенциал по расширению масштаба ввоза в Китай иностранных товаров.
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