Китай снизит пошлины для почти 900 видов товаров

Китай понизит налоговые пошлины для более, чем 850 видов импортируемой продукции. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что решение властей вступит в силу с 1 января 2020 года.

Так пошлины должны стать ниже, чем тарифы для стран с режимом наибольшего благоприятствования.

Уточняется, что такое решение обусловлено стремлением усилить импорт, а также потенциал по расширению масштаба ввоза в Китай иностранных товаров.

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