Стали известны самые закредитованные в России регионы

Стало известно о том, какие российские регионы являются наиболее закредитованными. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что первое место в перечне занимает Калмыкия, а также Тува и Курганская область.

Так, согласно проведенному исследованию, индикатор долговой нагрузки Калмыкии составляет 86%. У других двух регионов — 76% и 73% соответственно.

Наиболее низкие показатели закредитованности показали Севастополь с почти 16%, Крым (13,9%) и Ингушения с 9,9%.

По итогам исследования эксперты пришли к мнению, что россияне стали активнее брать потребительские кредиты за последние три года. Так по состоянию на 1 ноября 2019 года за 12 месяцев объем кредитования возрос на 19,4%. Уточняется, что рост заработных плат при этом не такой активный — за тот же период этот показатель вырос на 8,9%. Эксперты связали разрыв с увеличением долговой нагрузки жителей России.

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