Германия выразила уверенность в завершении строительства «Севпотока — 2»
Немецкое правительство выразило уверенность в том, что газовый проект «Северный поток — 2» будет успешно окончен. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Отмечается, что в Германии уверены, что введенные в отношении проекта санкции США не помешают его реализации.
Также представители оператора Nord Stream 2 выразили уверенность в завершении строительства в ближайшие сроки.
Уточняется, что американские власти одобрили проект, который предусматривает введение ограничительных мер в отношении принимающих участие в строительстве «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» компаний, в том числе и европейских. В немецком правительстве также подчеркнули, что «отвергают подобные экстерриториальные санкции».
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