Партия Порошенко инициирует санкции против поставок газа из России

Фракция «Европейская солидарность» в украинском парламенте инициирует санкции против поставок российского газа напрямую, сообщает РИА «Новости».

Как заявил экс-президент страны и лидер фракции Петр Порошенко, политсила потребует созыва Совета нацбезопасности по этому вопросу, а также «внедрения санкций» против поставок газа из РФ.

Ранее РФ и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству, согласно которому российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий.

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