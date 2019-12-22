Стало известно, когда отменят роуминг с Белоруссией

Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков заявил, что плата за входящие вызовы в роуминге в Белоруссии должна быть отменена не позже, чем в сентябре 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

Такие данные представлены в соответствии с финальной версии дорожной карты, которая согласована Москвой и ждет подписания Минска.

Как стало известно, в марте 2020 года должны быть подготовлены предложения о ее законодательном закреплении.

«Сама плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена в течение 6 месяцев после этого, то есть не позднее сентября 2020 г», — сказал Новиков.

По его словам, Россия уже одобрила финальную версию дорожной карты.