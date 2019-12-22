Порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров объяснили в ПФР

Пенсия работающих пенсионеров после увольнения индексируется по особой схеме, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. Об этом сообщает «Российская газета».

После увольнения пенсионера с места работы количество накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость, которая в следующем году составит 93 рубля.

К полученной сумме прибавляется фиксированная выплата, в 2020 году ее размер составит 5 686,25 рублей.

При решении пенсионера вернуться на работу после увольнения, проведенная индексация не будет отменена, подчеркнул Дроздов.

Данный порядок индексации существует с 2016 года, отметил глава ПФР.