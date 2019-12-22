S&P назвало сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа швейцарского морского подрядчика Allseas от прокладки труд российского газопровода «Северный поток-2» у России могут возникнуть проблемы с поиском новых кораблей. Об этом сообщает американской агентство S&P Global Platts.

Если Allseas окончательно решит не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря, то это, безусловно, будет означать новые задержки с завершением строительства трубопровода. Ведь, как считает агентство, не все корабли смогут работать в датских водах. Например, судно по укладке труб Fortuna, которое бы могло продолжить дело отказавшегося оператора, не имеет системы динамического позиционирования.

«Хотя самые сложные участки «Северного потока-2» были проложены на глубине около 200 метров, оставшаяся часть в датских водах на глубине 90 метров остается сложной», — заключает агентство.

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