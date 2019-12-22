Трамп анонсировал скорое подписание торговой сделки с Китаем

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона и Китай «очень скоро» подпишут торговый договор первой фазы, сообщает Reuters.

По словам Трампа, стороны достигли прорыва в переговорах.

«Мы подпишем сделку очень скоро», — сказал Трамп.

Уточняется, что об этом он официально объявил на мероприятии во Флориде.

До этого Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Трамп уже подписал так называемую торговую сделку первой фазы с Китаем, предотвратив введение 15 декабря новой волны американских пошлин на потребительские товары из азиатской страны общим объемом около $160 млрд.

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