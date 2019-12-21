Стало известно, сколько россиян планирует взять кредит на новогодние подарки

Райффайзенбанк провел опрос и выяснил, что каждый пятый россиянин планирует взять кредит для покупки новогодних подарков, передает ТАСС.

Результаты опроса показали, что 22% россиян будет использовать заемные средства для покупки новогодних подарков. Отмечается, что чаще всего так отвечали россияне в возрасте 35-46 лет.

Также уточняется, что две трети россиян готовы потратить на подарки до 10 тыс. руб., 26% рассчитывают уложиться в сумму до 5 тыс. руб. 22% готовы потратить до 20 тыс. руб., а 12% - свыше 20 тыс. руб.

При том 78% опрошенных россиян заявили, что их доход не превышает 60 тыс. руб.

Исследователи утверждают, что 79% респондентов собираются потратить на празднование Нового года столько же или больше, чем в прошлом году. При этом, значительно увеличат траты 7%, а сэкономить планируют 14% жителей России.

В опросе приняли участие более тысячи человек в возрасте от 25 лет.

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