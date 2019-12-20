Пивовар предрек подорожание пива в России

Пивовар Тимофей Педоренко рассказал, что поправки в закон о регулировании алкогольного рынка могут привести к существенному подорожанию пива, передает «Говорит Москва».

«Подотчетность влечет за собой подорожание продукта, что уже скажется на его покупательской способности и тем скажется на его реализации», — сказал Педоренко.

По его мнению, предложенные изменения помешают развитию малого бизнеса. Он отметил, что отметил, что подобная инициатива может спровоцировать частных предпринимателей к нарушению законов.

Ранее депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов предложил внести поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, согласно которым будут ужесточены требования к контролю за производством и оборотом пива.