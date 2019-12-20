Курс евро опустился ниже 69 рублей
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По результатам торгов на московской бирже стоимость евро впервые опустилась ниже до 68,796 рублей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Отмечается, что курс доллара приблизился к отметке 62 рубля, на минимуме опустился до 62,015 рублей.
В последний раз дешевле 62 руб. доллар на Московской бирже стоил в июле 2018 года.
Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов считает, что до конца 2019 года курс доллара может опуститься до 61,7 рубля, а в первом квартале 2020 года вплотную приблизится к уровню 61 рубля.
В 15.00 мск курс доллара на Московской бирже составляла 62,032 рубля, евро — 68,835 рублей.
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