Курс евро опустился ниже 69 рублей

По результатам торгов на московской бирже стоимость евро впервые опустилась ниже до 68,796 рублей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что курс доллара приблизился к отметке 62 рубля, на минимуме опустился до 62,015 рублей.

В последний раз дешевле 62 руб. доллар на Московской бирже стоил в июле 2018 года.

Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов считает, что до конца 2019 года курс доллара может опуститься до 61,7 рубля, а в первом квартале 2020 года вплотную приблизится к уровню 61 рубля.

В 15.00 мск курс доллара на Московской бирже составляла 62,032 рубля, евро — 68,835 рублей.

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