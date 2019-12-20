Эрдоган готов к зеркальному ответу на санкции США против «Турецкого потока»
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Турецкий лидер Тайип Эрдоган пригрозил США зеркальным ответом, если Вашингтон введет санкции против проекта «Турецкий поток». Об этом пишет ТАСС.
Он сказал, что представители американских властей говорили о принятии шагов в связи с покупкой Анкарой С-400 и F-35. Он назвал вопрос их приобретения завершенным.
«Теперь они без стыда говорят, что введут санкции в связи с «Турецким потоком». Безусловно, на все подобные шаги мы также применим санкции», — заявил Эрдоган.
Глава Турции также добавил, что этот шаг со стороны США можно оценить как «открытое вмешательство в дела Турции».
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