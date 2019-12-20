Эрдоган готов к зеркальному ответу на санкции США против «Турецкого потока»

Турецкий лидер Тайип Эрдоган пригрозил США зеркальным ответом, если Вашингтон введет санкции против проекта «Турецкий поток». Об этом пишет ТАСС.

Он сказал, что представители американских властей говорили о принятии шагов в связи с покупкой Анкарой С-400 и F-35. Он назвал вопрос их приобретения завершенным.

«Теперь они без стыда говорят, что введут санкции в связи с «Турецким потоком». Безусловно, на все подобные шаги мы также применим санкции», — заявил Эрдоган.

Глава Турции также добавил, что этот шаг со стороны США можно оценить как «открытое вмешательство в дела Турции».

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